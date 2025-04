Nuova emergenza infortuni: a rischio per Bayern-Inter

Manca una settimana alla gara di andata dei quarti di finale di Champions League, che vedrà l’Inter impegnata in casa del Bayern Monaco. Una sfida che arriva in un momento molto delicato per i nerazzurri, per via di un calendario molto intenso e la necessità di fare i conti con alcune assenze.

Non va molto meglio, però, al Bayern Monaco, con Vincent Kompany già certo di dover fare a meno di Davies, Upamecano e Ito. Non solo, tra i bavaresi ci sono anche diversi elementi le cui condizioni vanno valutate con attenzione e, in queste, ore sembra essersene aggiunto un altro.

Infatti, come riportato da SportMediaset, Raphael Guerreiro ha svolto oggi un allenamento personalizzato e la sua convocazione per la prossima sfida di Bundesliga, contro l’Ausburg, è tutt’altro che certa. In caso di assenza, andrà capito se il portoghese riuscirà a recuperare per il match di Champions League contro l’Inter.