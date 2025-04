Chi è Matteo Lavelli, il baby attaccante convocato nel derby

L’Inter Primavera da tempo fornisce elementi utili anche alla Prima Squadra. Gli ultimi a esordire con i grandi sono stati Cocchi e Berenbruch, ma sono diversi i giocatori che in questa stagione hanno avuto la possibilità di essere convocati da Simone Inzaghi.

L’ultimo è Matteo Lavelli, attaccante classe 2006, che siederà in panchina nel derby Milan-Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Inzaghi lo ha chiamato in Prima Squadra, vista l’emergenza infortuni, che vede assenti Taremi e Lautaro Martinez nel reparto offensivo.

In attesa di capire se stasera a San Siro potrebbe arrivare anche il suo esordio con la maglia dell’Inter, andiamo a scoprire meglio le sue caratteristiche.

Chi è Matteo Lavelli

Matteo Lavelli è nato in Italia l’8 dicembre 2006 e gioca nelle giovanili nerazzurre dal luglio del 2022. Con Zanchetta ha già collezionato 40 presenze in questa stagione, tra Primavera e Youth League, condite anche da 6 gol. Ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso gennaio, che lo lega ai nerazzurri fino al 2029.

Lavelli skills e caratteristiche

Matteo Lavelli è un attaccante che si contraddistingue per una forza fisica importante e per uno spiccato spirito di sacrficio. Queste sue caratteristiche lo rendono un centravanti in grado di lottare per la squadra e di partecipare con costanza alla manovra.Come raccontato dallo stesso classe 2006, tra le sue ispirazioni c’è Marcus Thuram.