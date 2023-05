Milan-Inter sarà una partita ad alta tensione, gara di andata delle semifinali di Champions League, con entrambe le squadre pronte a dare tutto senza risparmiare le energie. I nerazzurri vengono da un ottimo momento di forma e vogliono vendicare quanto accaduto ormai 20 anni fa. Il calcio d’inizio sarà mercoledì 10 maggio alle ore 21.

A dirigere la gara sarà l’arbitro spagnolo, Jesús Gil Manzano.

Prima volta assoluta con l’Inter per il fischietto iberico, che ha, invece, già diretto il Milan 3 volte, di cui una in questa stagione: il successo casalingo 3-1 sulla Dinamo Zagabria. Nel complesso, i rossoneri hanno vinto 2 volte (una ai rigori) con 1 pareggio.

Che arbitro è Gil Manzano? Non di certo uno che lesina nei cartellini, soprattutto in Champions League, dove ne ha estratti ben 26 gialli nelle 5 partite dirette in questa stagione. Nessuno come lui. L’arbitro spagnolo, in ogni caso, è un profilo di grande esperienza con oltre 200 presenze in Liga. Il Derby sarà la sua 20a partita in Champions League.

Lo scorso anno, inoltre, è rientrato nella lista dei 25 candidati dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) al premio di miglior arbitro del 2022.

Mercoledì sera, al fianco di Gil Manzano ci saranno gli assistenti Barbero e Nevado, mentre il quarto uomo sarà Sanchez. Al VAR, invece, ci sarà Martinez Munuera, con Hernandez nel ruolo di AVAR.