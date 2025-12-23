Doppio forfait per Atalanta-Inter: tornano nel 2026

Niente da fare per due interisti in vista della delicata trasferta di domenica 28 dicembre a Bergamo. Nella 17esima giornata di campionato, infatti, l’Inter se la dovrà vedere con l’Atalanta di Raffaele Palladino, reduce da un ottimo momento di forma. Un derby lombardo che Cristian Chivu dovrà affrontare senza due pedine, alla luce delle ultime novità da Appiano Gentile

Sia Francesco Acerbi che Matteo Darmian dovranno infatti rinunciare al big match. Il centrale è ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale rimediato contro il Liverpool. L’esterno, nonostante sia volato in Arabia Saudita insieme ai compagni, non ha ancora del tutto recuperato dal problema al polpaccio che lo tormenta da quasi tre mesi.

Per entrambi, l’obiettivo è quello di tornare tra i convocati per Parma-Inter del 7 gennaio. Buone notizie invece sia da Calhanoglu che da Zielinski, come riportato da La Gazzetta dello Sport: entrambi si sono allenati in gruppo e saranno disponibili per Bergamo.