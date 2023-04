Dove vedere Benfica-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Benfica-Inter

L’Inter continua il suo 2023 da incubo, riuscendo a non vincere anche con la Salernitana nonostante una quantità indecente di occasioni pericolose. Ora però la testa deve essere lucida, perché arriva il doppio impegno che potrebbe segnare un’intera stagione: l’assalto alle semifinali di Champions. Sul cammino nerazzurro però c’è un avversario forse preso fin troppo gamba da molti: il Benfica. La sfida sarà martedì 11 aprile alle 21.00, allo stadio Da Luz di Lisbona.

Informazioni utili per seguire Benfica-Inter

Il match di andata tra Benfica ed Inter sarà visibile in chiaro su Mediaset, che trasmetterà la gara su Canale 5; sarà poi disponibile in HD sul digitale terrestre e Tivusat, oltre che al canale numero 105 di Sky. Si potrà anche seguire la partita in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e sull’App Mediaset Infinity. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

La gara sarà infine visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e in 4K su Sky Sport 4K (canale 213). Si potrà anche seguire in streaming su Sky GO e su NOW.

