Tra i nomi che l’Inter sta già valutando per la panchina qualora dovesse decidere di chiudere al termine della stagione con Simone Inzaghi, oltre alla novità Conceicao riportata questa mattina, non tramonta l’ipotesi Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano sta trascinando il Bologna verso le zone calde della classifica e nell’ultimo turno si è reso pure protagonista di una vittoria spettacolare in casa dell’Atalanta.

Come riportato nell’edizione odierna da Tuttosport, Marotta nelle ultime settimane avrebbe iniziato a seguire con grande interesse lo splendido lavoro condotto dall’ex centrocampista alla guida dei rossoblù. Proprio il dirigente varesino che dal quotidiano torinese è stato definito “fortemente contrariato” per i risultati collezionati da Inzaghi nella seconda parte di stagione che rischiano di compromettere gli obiettivi del club.