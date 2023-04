E’ ormai chiaro da qualche settimana che Simone Inzaghi difficilmente sarà l’allenatore dell’Inter anche per la prossima stagione. All’allenatore nerazzurro potrebbe non più bastare piazzarsi tra le prime quattro del campionato dopo l’ultima striscia di risultati negativi collezionata tra tutte le competizioni. Ammonta a sei, infatti, il numero di partite consecutive incasellate dal tecnico senza successi.

Nella lista dei possibili successori per la panchina di Inzaghi, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao. L’allenatore del Porto, eliminato quest’anno dall’Inter agli ottavi di Champions League, sarebbe già stato contattato dai dirigenti per un primissimo approccio. Dopo essere stato avvicinato nell’estate 2021, il portoghese sembra essere pronto al grande ritorno nel campionato italiano.

Il vero grande ostacolo, come ricordato dalla rosea, riguarda però la clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza nel giugno 2024. Anche perché dalle parti di Viale della Liberazione sanno bene che il Porto è un osso duro con cui trattare e che strappare Conceicao al presidente Pinto Da Costa non sarà un’impresa affatto semplice. Sullo sfondo, in ogni caso, rimangono i nomi di Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Thiago Motta.