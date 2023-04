Calhanoglu torna in campo: quando l’Inter spera di riaverlo

Buone notizie per l’Inter che nella giornata di ieri ha ritrovato Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, finito ko in Nazionale per una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra, è finalmente tornato a lavorare in campo. Come specificato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore non sarà comunque a disposizione per il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in programma martedì sera allo stadio da Luz alle 21.00.

In casa Inter nessuno vuole infatti affrettare i tempi di recupero di Calhanoglu per non correre il rischio di andare incontro ad una ricaduta. L’obiettivo fissato ad Appiano Gentile è quello di riavere il fantasista turco in buone condizioni per la sfida di ritorno contro i portoghesi del 19 aprile a San Siro. Per quanto riguarda invece il programma dei nerazzurri, la squadra di Inzaghi si allenerà sia oggi che domattina prima di partire nel pomeriggio verso Lisbona.