Dove vedere Inter-Bayern Monaco: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Bayern Monaco, andata quarti di finale Champions League

Dopo l’ottimo risultato della sfida di andata all’Allianz Arena, l’Inter prova a completare l’opera contro il Bayern Monaco in Champions League. A San Siro, i nerazzurri partiranno con il vantaggio del 2-1 dell’andata e potranno permettersi anche un pareggio per accedere alle semifinali.

Il calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è fissato per mercoledì 16 aprile alle ore 21:00.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla: Sky o Prime Video?

La sfida tra nerazzurri e bavaresi sarà visibile in diretta esclusiva da Prime Video. Il match di ritorno dei quarti di Champions League (qui le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco) sarà visibile solo sulla piattaforma in streaming.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Bayern Monaco in diretta insieme a voi!