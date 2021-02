Dove vedere Inter-Genoa, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV e streaming

Smaltire la sbornia data dal trionfo nel derby e tornare al lavoro a testa bassa per proseguire il percorso in campionato: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che domenica alle ore 15 sarà di scena allo stadio Giuseppe Meazza contro il Genoa di Davide Ballardini. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, che devono mantenere il vantaggio accumulato in classifica sulle dirette concorrenti nella lotta tricolore.

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva domenica 28 febbraio alle 15.00 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il prepartita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosa, Zajc, Badelj, Strootman, Cyzborra; Destro, Pjaca

