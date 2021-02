Mancini convince con la Roma, si accende il mercato. Interesse dall’Inter e dalla Premier League

I due fronti caldi in casa Inter riguardano il campo e le vicende societarie: dal primo punto di vista l’attenzione è sulla lotta scudetto che vede in prima fila gli uomini di Antonio Conte, per il secondo c’è la trattativa fra Suning e Bc Partners a tenere banco. Dietro le quinte, però, non si ferma il lavoro in vista della prossima sessione di mercato, che rischia di essere ancora una volta condizionata dalle limitazioni economiche causate dalla pandemia.

Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, c’è anche il difensore della Roma Gianluca Mancini, che sta disputando un’ottima stagione con la formazione di Paulo Fonseca. Il rendimento degli ultimi due anni ha sollevato l’attenzione di numerosi club, fra cui anche l’Inter, che insieme all’Everton è in corsa per il calciatore.