Lippi: “Barella è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Lukaku? Fortissimo. Lo scudetto…”

Marcelo Lippi, ex tecnico dell’Inter e ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante il programma Maracanà per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Su Barella: “E’ il più forte di tutti in questo momento, è uno dei più forti centrocampisti al mondo”.

La lotta scudetto: “Campionato finito? Assolutamente no. L’Inter è la più continua, è vero, però manca ancora un bel po’. C’è da considerare che essendo fuori dalle coppe, l’Inter può dedicare la sua preparazione solo al campionato e questo è un vantaggio. La Juve? Ho sentito tante critiche, c’è un processo di rinnovamento, ma sono dentro a tutto. Sono in finale di Coppa Italia, sono in corsa in Champions, credo che passeranno il turno col Porto, e poi in campionato se vince il recupero col Napoli può sperare ancora”.

Su Lukaku: “E’ fortissimo. A parte i gol fatti, permette all’Inter di giocare in tante maniere diverse. Le squadre di Conte pressano molto, ma è anche fortissima quando gli avversari concedono gli spazi. Lukaku e Lautaro negli spazi sono micidiali, così come Hakimi. L’Inter ora gioca con una convinzione e autostima che gli permette di essere più spregiudicata”.

