Dove vedere Inter-Lazio, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e streaming

L’Inter affronta la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana, che quest’anno verrà disputata in Arabia Saudita con il nuovo format della Final Four. I nerazzurri inseguono la finale di lunedì prossimo che li vedrebbe opposti a Napoli o Fiorentina: l’obiettivo è conquistare il trofeo per il terzo anno consecutivo i successi contro Juventus (2021) e Milan (2022). Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 19 gennaio alle ore 20 italiane (le 22 locali).

Informazioni utili per seguire Inter-Lazio

La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Canale 5. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà possibile seguire la semifinale anche dall’app Mediaset Infinity, registrandosi sul portale ed entrando nella sezione “dirette”.

