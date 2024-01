UFFICIALE – Perisic torna all’Hajduk Spalato

17 anni e mezzo dopo, Ivan Perisic torna a casa. L’Hajduk Spalato con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il ritorno dell’esterno croato ex Inter, volato al Tottenham nell’estate del 2022. “L’HNK Hajduk può confermare con soddisfazione di tutto il pubblico che aspettava con impazienza questo momento che Ivan Perišić indosserà nuovamente la maglia bianca dell’Hajduk con il numero 4 dopo quasi 17 anni e mezzo – si legge nella nota del club -. Dopo una carriera all’estero di grande successo, Ivan torna di nuovo a Poljud. Perišić si unisce ai White in prestito fino alla fine della stagione dal club inglese del Tottenham. Dopo la fine del prestito a fine giugno, è stata concordata una collaborazione tra il Club e l’ala bianca per la prossima stagione agonistica”.