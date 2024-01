Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa. Queste le sue parole:

“Certamente questo è un appuntamento importante per il club, la Lega e il calcio italiano. L’auspicio è di superare la Lazio e di presentarci alla finale di lunedì con il Napoli”.

“Non mi hanno dato fastidio le parole di Allegri. Sono dinamiche che esistono da sempre nel mondo del calcio, con più o meno ironia. Sono due squadre in un momento particolare e che fanno bene al calcio italiano. Non dimenticherei il Milan che sta facendo un ottimo campionato. Rispetto allo scorso campionato è più incerto e vedremo cosa accadrà. Siamo ancora a una fase interlocutoria, anche di queste schermaglie dialettiche. Ora andremo a studiarci altre metafore. Se vogliamo il bello del calcio è fatto di botta e risposta, di risultati e di commenti piccati tra i protagonisti. Sempre in un clima di correttezza”.

“Premesso che Inzaghi è un ottimo allenatore, l’esperienza di campo ha generato una sicurezza maggiore. Anche la finale di Champions ha dato sicurezza e consapevolezza, ingredienti che servono a un allenatore giovane per crescere. L’esperienza è una componente importante che ti porta alla saggezza”.

“Lo Scudetto è l’obiettivo affascinante perché coinciderebbe con la seconda stella. Non è retorica, ma ora abbiamo tre competizioni e vogliamo dare il massimo in tutte e aspirare a essere vincenti”.