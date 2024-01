Inter-Lazio, Sarri perde un TITOLARE nel riscaldamento

Novità importanti in casa Lazio a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa contro l’Inter. Sarri, infatti, perde Zaccagni nel riscaldamento, come riportato da Mediaset. Non è ancora chiaro se il cambio dell’ultimo minuto sia avvenuto per motivi tattici o per infortunio.

Tuttavia, va sottolineato come l’esterno italiano non era al meglio della condizione e la sua presenza da titolare era già in dubbio. Al suo posto giocherà Pedro.