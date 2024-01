L’Inter scende in campo contro la Lazio per difendere la Supercoppa Italiana, conquistata nelle ultime due edizioni. A Riyad, i nerazzurri affrontano la formazione di Sarri per provare a raggiungere il Napoli nella finale di lunedì prossimo.

Per l’occasione Inzaghi sceglie l’abito migliore, confermando quasi in toto la convincente formazione vista in campo contro il Monza. L’unico cambio è al centro della difesa, dove Acerbi tornare titolare al posto di De Vrij. Confermato a destra Darmian al posto di Dumfries, unico dubbio della vigilia.

Per Sarri, invece, il collaudato 4-3-3, con Felipe Anderson e Pedro (al posto di Zaccagni infortunatosi nel riscaldamento) a spalleggiare Immobile nel tridente. Solo panchina per Luis Alberto, con il terzetto Guendouzi-Rovella-Vecino che partirà titolare a centrocampo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: