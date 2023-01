Dove vedere Inter-Parma: diretta TV e streaming del match

Dopo la bruttissima prestazione dei nerazzurri contro il Monza , complice anche una clamorosa svista arbitrale di Sacchi , l'Inter di Inzaghi proverà, nonostante un ampio turnover, a rialzare la testa in Coppa Italia, contro il Parma. La sfida andrà in scena a San Siro martedì 10 gennaio alle 21.00.

Informazioni utili per seguire Inter-Parma

Inter-Parma sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. La sfida sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l'evento desiderato dalla sezione "dirette".