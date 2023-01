Skriniar e l’Inter sempre in stallo: quello striscione forse era evitabile…

Lo striscione esposto durante Monza-Inter per "implorare" Skriniar di rimanere in nerazzurro è stato probabilmente un errore. Chiariamo: Skriniar negli anni è diventato un simbolo per l'Inter, uno dei migliori centrali della Serie A e il calciatore che univa sempre tutti, tifosi e critica compresi. Tuttavia, per quanto in amore tutto è concesso, quello striscione forse era da evitare. Una sorta di "umiliazione" che il tifo nerazzurro non meritava. L'era delle bandiere, come già detto, è passata. Ci sono tanti, troppi interessi in ballo in ogni singola trattativa. E, checché ne dicano le parti in causa, probabilmente il difensore, in un senso o nell'altro, ha già deciso da diverso tempo. Semplicemente aspetta il momento propizio per esporsi.