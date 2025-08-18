Dove vedere Inter-Torino, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Torino, 1a giornata Serie A

Inizia ufficialmente la nuova stagione dell’Inter, pronta all’esordio in Serie A. A San Siro, Cristian Chivu farà il suo esordio in campionato sulla panchina interista, dopo la breve esperienza del Mondiale per Club. Di fronte, il nuovo Torino di Marco Baroni. Davanti al proprio pubblico, i nerazzurri vogliono partire subito con il piede giusto, portando a casa i primi 3 punti.

Il calcio d’inizio di Inter-Torino, gara valida per la 1a giornata del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per lunedì 25 agosto alle ore 20:45 (qui le probabili formazioni della sfida tra nerazzurri e i granata).

Inter-Torino, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Torino verrà trasmessa lunedì 25 agosto alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Torino in diretta insieme a voi!