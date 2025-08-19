19 Agosto 2025
Probabili formazioni Inter-Torino: doppia assenza per Chivu
Le probabili scelte di Chivu e Baroni
Inizia la stagione 2025/2026 dell’Inter. A San Siro, i nerazzurri affrontano il Torino, nella 1a giornata del campionato di Serie A. Lunedì 25 agosto alle 20:45, Chivu giocherà la sua prima partita davanti ai propri tifosi, dopo la breve parentesi del Mondiale per Club (qui le info su dove vedere il match).
Chivu dovrà fare i conti con le assenze di Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi squalificate. Probabile, dunque, che in campo scenda la stessa formazione vista nell’ultima amichevole contro l’Olympiacos. Da valutare, però, le condizioni di Dimarco, uscito nel primo tempo della sfida del San Nicola.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Torino:
25 Agosto 2025 – 20:45
San Siro, Milano
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 8 – Sucic 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 14 Bonny, 21 Asllani, 36 Darmian, 16 Frattesi, 42 Palacios, 2 Dumfries, 7 Zielinski
Ballottaggi
Dimarco-Carlos Augusto 55-45%
Squalificati
Calhanoglu, Pio Esposito
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Torino 4-2-3-1
Formazione81 – Israel 16 – Pedersen 13 – Maripan 23 – Coco 34 – Biraghi 15 – Anjorin 22 – Casadei 14 – Anjorin 10 – Vlasic 7 – Aboukhlal 18 – Simeone Marco Baroni
Panchina
1 Paleari, 71 Popa, 80 Balcot, 15 Sazonov, 5 Masina, 21 Dembele, 8 Ilic, 61 Tameze, 83 Perciun, 6 Ilkhan, 20 Lazaro, 19 Adams, 66 Gineitis, 91 Zapata
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Ismajli, Schuurs
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: