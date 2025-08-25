Colpo di scena nel mercato dell’Inter: l’ANNUNCIO di Sky

A una settimana dalla fine ufficiale del calciomercato, in casa Inter è tempo di riflessioni e valutazioni su quello che potrebbe essere l’ultimo colpo in entrata. La dirigenza sarebbe al lavoro per sistemare la difesa con un nuovo innesto, ma l’esito non sembra essere scontato.

Come raccontato da Sky Sport, infatti, non sarebbe scontato un nuovo acquisto da parte dell’Inter. Una notizia un po’ sorprendente, in controtendenza con quello che l’emittente aveva riportato in precedenza e che evidenzia come al momento non vi sia una pista concreta in questo senso.

Sempre secondo Sky, quanto detto non significa che la dirigenza interista non proverà a fare nuove manovre in entrata. Se ci saranno delle opportunità favorevoli sul mercato verranno colte, soprattutto nel reparto arretrato.