Zazzaroni SVELA: “41 milioni per il colpo dell’Inter sfumato”

Oggi inizia la nuova stagione dell’Inter con la prima partita ufficiale che i nerazzurri di Cristian Chivu giocheranno in casa a San Siro contro il Torino. Il calciomercato è però ancora aperto per una settimane e la società spera di riuscire a portare a termine le ultime operazioni tra entrate e uscite entro il gong finale.

Sul suo account Instagram, Ivan Zazzaroni ha parlato di questa sessione estiva di mercato dell’Inter che ha portato in dote diversi innesti giovani come Bonny, Sucic, Luis Henrique e Diouf. Tuttavia, il grande colpo sognato dai tifosi come Ademola Lookman o Manu Koné, non è arrivato e il direttore del CorSport spiega:

“Premessa doverosa ancorché ritardata: anch’io avevo capito 100, le cessioni a parte. Ecco perché l’acquisto di Ademola è diventato impraticabile oggi. Provo a chiarirlo amaramente. Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti, dei quali una parte ricavata dalle cessioni. Con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf la spesa è arrivata a 84. Meno i 40 del venduto, ne sono rimasti 16. Prendo il respiro: giusto i soldi per un giovane. Se non fosse stato preso Diouf (25) Marotta avrebbe potuto disporre di 41 milioni, quelli per Lookman o Koné. Sono tutto sudato: odio fare il commercialista quando si parla di sogni dei tifosi. Ma tant’è”.