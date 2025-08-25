Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI: la scelta in regia

Torna il campionato, a tre mesi di distanza dall’ultima partita dell’Inter in Serie A, e il primo avversario in stagione per i nerazzurri è il Torino che arriva a San Siro desideroso di mettersi in mostra dopo un’estate in cui anche i granata hanno cambiato allenatore: questa sera sulle due panchine ci sono infatti Cristian Chivu arrivato dal Parma e Marco Baroni che la scorsa stagione guidava la Lazio.

Il tecnico nerazzurro in questa prima giornata di campionato deve fare a meno degli squalificati Calhanoglu e Pio Esposito e ha scelto di affidare le chiavi della regia della sua squadra a Nicolò Barella e come mezzala esordisce dal primo minuto in Serie A il nuovo arrivato in estate Petar Sucic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino: