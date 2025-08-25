Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI: la scelta in regia

Torna il campionato, a tre mesi di distanza dall’ultima partita dell’Inter in Serie A, e il primo avversario in stagione per i nerazzurri è il Torino che arriva a San Siro desideroso di mettersi in mostra dopo un’estate in cui anche i granata hanno cambiato allenatore: questa sera sulle due panchine ci sono infatti Cristian Chivu arrivato dal Parma e Marco Baroni che la scorsa stagione guidava la Lazio.
Il tecnico nerazzurro in questa prima giornata di campionato deve fare a meno degli squalificati Calhanoglu e Pio Esposito e ha scelto di affidare le chiavi della regia della sua squadra a Nicolò Barella e come mezzala esordisce dal primo minuto in Serie A il nuovo arrivato in estate Petar Sucic.
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino:
25 Agosto 2025 – 20:45
San Siro, Milano
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 8 – Sucic 23 – Barella 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Calhanoglu, Pio Esposito
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Torino
4-3-3
Formazione
81 – Israel 19 – Lazaro 23 – Coco 5 – Masina 34 – Biraghi 22 – Casadei 6 – Ilkhan 66 – Gineitis 26 – Ngonge 18 – Simeone 10 – Vlasic Marco Baroni
Panchina
1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Ismajli, Schuurs
diffidati
Nessuno
Arbitro: La Penna
Assistenti: Dei Giudici-Cavallina
Quarto Uomo: Crezzini
Var: Paterna – AVar: Chiffi