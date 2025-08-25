Negli scorsi giorni è emersa a più riprese la possibilità che il mercato dell’Inter fosse già concluso. A rilanciarla, era stato soprattutto il Corriere dello Sport, sottolineando come il club potrebbe conservare parte del budget rimasto.

Il motivo? L’investimento da fare in difesa deve essere mirato e su un giocatore già di livello. Uno scenario non così scontato a una settimana dalla fine del mercato. A fare chiarezza, però, ci ha pensato Sky Sport, che ha spiegato qual è la strategia dell’Inter nei prossimi giorni.

Secondo l’emittente televisivo, il colpo in difesa non sarebbe da escludere, confermando come la ricerca del profilo giusto su cui investire sia ancora in corso. La volontà di completare il reparto con un nuovo innesto, pertanto, è ancora viva nella mente dei dirigenti.

Al tempo, stesso, c’è un obiettivo in casa Inter anche sul fronte delle uscite: Mehdi Taremi è finito nel mirino del PSV e, sempre secondo Sky Sport, la trattativa potrebbe subire un’accelerata importante nelle prossime ore.