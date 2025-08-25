25 Agosto 2025

Diouf subito in campo in Inter-Torino: Chivu ha QUESTI dubbi

Mancano ormai poche ore a Inter-Torino, esordio in campionato della squadra di Cristian Chivu. A San Siro, i nerazzurri cercano un risultato positivo per iniziare al meglio la stagione, con il tecnico che è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

In particolare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle riflessioni in corso sarebbe sull’utilizzo immediato del nuovo acquisto Andy Diouf. Il francese è arrivato da poco, ma un suo utilizzo a partita in corso sembra essere molto probabile.

Per il resto, il tecnico dovrà capire se avrà a disposizione Carlos Augusto e Frattesi, mentre sull’11 titolare sembrano esserci pochi dubbi: sarà lo stesso già visto sabato scorso contro l’Olympiacos, nell’ultima amichevole prestagionale.

