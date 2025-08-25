Allarme assenze: DUE giocatori in dubbio per Inter-Torino

Terminata la preparazione estiva, inizia stasera la Serie A 2025/2026 dell’Inter. Non sarà un esordio assoluto per Cristian Chivu, già in panchina al Mondiale per Club, ma la gara contro il Torino sarà l’esordio a San Siro e in campionato sulla panchina nerazzurra.

Il tecnico romeno deve subito fare i conti con le assenze di Calhanoglu e Pio Esposito per squalifica, ma potrebbe perdere anche altri due elementi per Inter-Torino. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Carlos Augusto e Frattesi sarebbe ancora in dubbio.

Una decisione finale sul portarli o meno in panchina verrà presa solo nella giornata di oggi. Frattesi è assente dall’inizio della stagione, mentre Carlos Augusto ha saltato solo l’ultima amichevole contro l’Olympiacos.