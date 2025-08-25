Titolare rischia lungo STOP: può SALTARE Juve-Inter
Cosa sta succedendo
Il campionato di Serie A 2025/2026 è ufficialmente iniziato, con l’Inter che chiuderà la prima giornata, stasera contro il Torino. I nerazzurri giocheranno le prime due gare a San Siro; a settembre, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà la prima trasferta: all’Allianz Stadium, contro la Juventus.
Subito un big match, dunque, che però potrebbe aver già perso uno dei suoi protagonisti principali. Infatti, nel secondo tempo di Juventus-Parma, Andrea Cambiaso è stato espulso, per aver reagito con una gomitata a un contatto con un avversario.
L’esterno bianconero, centrale nella formazione di Tudor, ha ricevuto il rosso per “condotta violenta”. Una sanzione di questo tipo potrebbe portare a una squalifica di più giornate. Infatti, c’è la possibilità concreta che Cambiaso sia indisponibile per 2 turni, saltando di fatto anche Juventus-Inter del 13 settembre.