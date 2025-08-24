Altre proposte per Taremi: ora è chiamato a scegliere

Il principale giocatore in uscita dall’Inter in questa sessione estiva di mercato rimane Mehdi Taremi che non ha convinto nel suo primo anno di Serie A e per i nerazzurri vogliono liberarsi del suo ingaggio. Ci sono nuove offerte per lui come riporta Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “Ci sono contatti in Olanda per Taremi al PSV, come ci sono stati contatti con altri club che hanno chiesto informazioni all’Inter e all’entourage del giocatore sulle condizioni di uscita. Uno di questi è il Lille ma ci sono sempre anche società turche e altre di Premier League”.

Taremi è un giocatore del tutto fuori dal progetto di Chivu e infatti si sta allenando con il gruppo dell’Under 23. L’Inter spera di riuscire a piazzarlo in uno dei molti club interessati alla punta ex Porto ma a pesare nel computo dell’operazione è l’alto ingaggio che l’iraniano percepisce in nerazzurro e che è diventato un freno.