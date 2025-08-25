L’Inter ha scelto l’obiettivo in difesa: OFFERTA già fatta

La giornata odierna dell’Inter è tutta focalizzata sull’esordio in campionato contro il Torino, ma il lavoro della dirigenza fuori dal campo prosegue. Quando manca una settimana alla fine del mercato, infatti, i nerazzurri sono ancora a caccia di un possibile colpo in difesa.

Secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe scartato l’ipotesi Jeremy Jacquet del Rennes, a causa della richiesta da 50 milioni del club francese. La dirigenza nerazzurra, infatti, starebbe valutando un investimento da non oltre 25 milioni di euro.

Secondo il quotidiano torinese, allora, il profilo prescelto sarebbe quello di Yusuf Akcicek, difensore classe 2006 del Fenerbahce. Ausilio avrebbe già fatto un’offerta di 16 milioni di euro per il talento turco, ma la richiesta del club di Mourinho sarebbe di 20 milioni di euro.

Akcicek arriverebbe come vice Bastoni e c’è da capire se il lavoro sottotraccia, che attende la dirigenza interista nei prossimi giorni, possa portare alla fumata bianca.