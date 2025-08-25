Chivu ha scelto il SOSTITUTO di Calhanoglu in Inter-Torino

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Torino, sembrano essere ormai pochi i dubbi rimasti a Cristian Chivu. Il tecnico dovrà fare i conti con le assenze per squalifica di Calhanoglu, ma sembra ormai aver deciso chi sarà a sostituirlo in cabina di regia.

Il ballottaggio era tra Petar Sucic e Nicolò Barella. Il croato era stato provato in quella posizione nel primo tempo contro l’Olympiacos, ma non aveva convinto del tutto, tanto da essere spostato poi nella posizione di mezz’ala nella ripresa.

Perplessità che sembrano aver convinto Chivu a non puntare su di lui come regista. Sucic giocherà sul centrodestra del terzetto di centrocampo, con Barella che prenderà il ruolo al centro della mediana. Per il vice-capitano dell’Inter non è una novità assoluta, avendo già giocato sporadicamente in quella posizione sia con Conte che con Inzaghi.