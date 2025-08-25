UFFICIALE – Asllani al Torino: quanto incassa l’Inter

Dopo diversi colpi di scena, l’addio di Kristjan Asllani all’Inter è arrivato ufficialmente. Il Torino, infatti, ha comunicato sul proprio sito il passaggio in prestito del centrocampista albanese, che però non sarà a disposizione di Baroni questa sera, come confermato dal tecnico granata ieri.

Questo il comunicato:

“ASLLANI AL TORO

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani.

Asllani è nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 nella gara di Coppa Italia contro il Napoli. Ha terminato la stagione 2020-’21 vincendo il campionato Primavera, mentre da quella successiva è stato aggregato stabilmente in prima squadra, con cui ha totalizzato 27 gare, 1 gol e 2 assist, esordendo in Serie A il 22 settembre, sul campo del Cagliari. Nel luglio 2022 è approdato all’Inter: con i nerazzurri, in tre anni, ha totalizzato complessivamente 99 presenze, segnato 4 gol e servito 5 assist. Nella sua bacheca personale ha messo uno Scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all’esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club.

Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell’Albania.

Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Come riportato negli scorsi giorni, da questa prestito l’Inter incassa subito 1,5 milioni di euro subito. Il Torino potrà esercitare il diritto di riscatto di Asllani, pagando ai nerazzurri 12 milioni di euro.