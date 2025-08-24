Problemi tecnici per Asllani: l’annuncio ufficiale di Baroni

Domani sera Inter e Torino si sfideranno per la prima giornata di Serie A e uno degli ex della partita dovrebbe essere Kristjan Asllani che proprio nelle scorse ore ha viaggiato fino al capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche con il club granata e poi firmare il contratto. Si attende però ancora l’annuncio ufficiale.

Alla vigilia della partita, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto anche a una domanda proprio sul regista albanese. L’allenatore ha confermato che ci sono dei problemi burocratici e infatti Asllani non sarà convocato per il match di San Siro e resta quindi ancora da attendere.

Baroni ha però parlato anche molto bene dell’ex Inter: “Perso Ricci, abbiamo pensato di prendere un giocatore come Asllani, con caratteristiche che gli si avvicinano. Per me è un giocatore fortissimo, che avrà ora la possibilità di dimostrare e giocare. Ai giocatori serve il campo. Anche lui ha creduto in questo progetto”.