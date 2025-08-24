Oriali PROVOCA l’Inter: la risposta di Chivu è PERFETTA!

Si è svolta oggi ad Appiano Gentile, alla vigilia dell’esordio in Serie A, la conferenza stampa di Cristian Chivu. Il tecnico, oltre a presentare Inter-Torino, si è espresso anche su altri temi, rispondendo anche alle parole di Lele Oriali, prima di Sassuolo-Napoli.

Oriali ha affermato come secondo lui l’Inter sia la squadra favorita per vincere il campionato. Il tecnico nerazzurro ha chiarito come secondo lui chi vince lo Scudetto sia sempre il favorito per la stagione successiva, facendo riferimento anche a quanto affermato già in passato da Massimiliano Allegri sull’argomento.

Queste le sue parole:

“Parole Oriali? Sono d’accordo con Allegri che dice che chi vince è sempre favorito. Oriali è un amico, ma con la squadra che avevano e con quello che hanno speso direi che la favorita è il Napoli”.