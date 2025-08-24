24 Agosto 2025

Chivu RIVELA: “Scelti dei nomi di mercato ma erano incedibili”

Il tecnico racconta la strategia dell'Inter

Cristian Chivu in conferenza stampa prima di Inter-Torino

Alla vigilia di Inter-Torino, si è svolta ad Appiano Gentile la conferenza stampa di Cristian Chivu. Il tecnico ha parlato dell’esordio in Serie A di domani, ma si è soffermato anche sul mercato, svelando quali sono state le mosse della dirigenza nerazzurra per rafforzare la rosa.

In particolare, il tecnico ha raccontato come l’Inter abbia provato a ingaggiare alcuni giocatori, ritenuti però incedibili dalle proprie società. Chivu non ha fatto dei nomi specifici, ma non è difficile immaginare che si stesse riferendo a Lookman e Koné.

Queste le sue parole:

Avevamo scelto qualche nome, ma purtroppo le società con cui abbiamo trattato hanno dichiarato il giocatore incedibile, un po’ come fatto da noi coi nostri. Tutti hanno il diritto di farlo. Siamo stati coerenti con una linea giovane dettata dalla società, sono arrivati giocatori comunque già pronti per darci una mano”.

