25 Agosto 2025
“Nome roboante”: così l’Inter fa il grande colpo in difesa
L'idea di mercato
L’ultimo tassello che sembra mancare al mercato dell’Inter è l’acquisto di un difensore. La dirigenza nerazzurra è al lavoro in questi giorni per trovare il profilo giusto, con la possibilità di piazzare anche un grande colpo. Ma solo a una condizione.
Infatti, come riportato da La Repubblica, i nerazzurri potrebbero scegliere di investire su un “nome roboante”, ma solo in caso di addio di Benjamin Pavard. I profili individuati in questo senso sarebbero quelli di Dayot Upamecano e Kim Min-Jae.
Se non dovesse esserci l’uscita di Pavard, però, l’Inter punterà tutto su un profilo giovane. In queste ore sembra aver scalato le gerarchie il nome di Yusuf Akcicek del Fenerbahce.