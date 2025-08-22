Chivu: “Mercato aperto, ecco cosa stiamo cercando”

A pochi giorni dal via del campionato, Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Il tecnico interista farà il suo debutto in Serie A sulla panchina nerazzurra il prossimo lunedì 25 agosto, in occasione del match Inter-Torino delle 20.45 a San Siro. Queste le parole dell’allenatore al termine del pre-campionato estivo e sul mercato ancora aperto:

PRE-CAMPIONATO – “Sono tre settimane di lavoro, le partite per me sono state importanti così come gli allenamenti, la fatica e il lavoro. Tre settimane di lavoro sodo e quattro amichevoli, ho visto delle belle cose e cose non fatte bene, ma ci sta. All’inizio è difficile trovare la gamba fresca e la lucidità, mi ha fatto piacere che non abbiamo avuto problemi seri di infortuni, non ho guardato i risultati, ma solo i minutaggi dei calciatori per portarli tutti allo stesso livello e poi vedere quelle che sono state le nostre idee”.

ETA’ DEI DIFENSORI – “Io non guardo mai la carta d’identità, guardo la motivazione, la passione, la voglia di migliorarsi tutti i giorni. Poi è il campo, il lavoro che ci metti, l’applicazione al lavoro che hai, per me sono cose fondamentali che vanno al di là dei numeri sulla carte d’identità”.

MERCATO – “Siamo sulla stessa linea e con gli stessi pensieri, consapevoli dei giocatori che dobbiamo aggiungere a questa squadra. Il mercato è ancora aperto, c’è tempo per fare determinate operazioni. Non vogliamo aggiungere quantità, vogliamo aggiungere qualità, gente che sa stare in un gruppo come il nostro e che fa crescere il livello della rosa”.

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti, che si tratti di campionato, Champions League e Coppa Italia. Bisogna essere sempre competitivi, fare il massimo, entrare in campo per vincere. Ottenere su 38 partite di campionato 38 vittorie se possibile, anche se a volte è impossibile. Ma come mentalità partiamo da questo”.

INTER – “Grande responsabilità per me, mi trovo in questa società da un bel po’. Abbiamo condiviso momenti belli insieme che mi hanno fatto crescere come uomo e come allenatore, adesso è tempo di dare qualcosa indietro”.