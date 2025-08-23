Inter, UFFICIALE l’acquisto di Diouf: l’annuncio del club

Grazie ad una trattativa risolta in poco tempo, l‘Inter si è ufficialmente aggiudicata l’acquisto di Andy Diouf. Il centrocampista francese è arrivato dal Lens a titolo definitivo e ieri pomeriggio ha siglato con i nerazzurri un contratto di cinque anni.

Classe 2003, andrà a prendere nella rosa il posto lasciato da Asllani, ceduto in prestito al Torino con diritto di riscatto. Un profilo con caratteristiche diverse rispetto agli attuali centrocampisti dell’organico nerazzurro, fortemente richiesto da Cristian Chivu alla dirigenza. Per l‘Inter si tratta di un’operazione da 25 milioni di euro, bonus compresi.

Questo l’annuncio del club: “Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista francese classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Racing Club de Lens”.