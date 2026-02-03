Dove vedere Inter-Torino, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Torino, quarti di finale Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo con le fasi più calde della competizione: sarà quello tra Inter-Torino il primo dei quattro match dei quarti di finale, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21.00. Nerazzurri che lo scorso dicembre hanno eliminato il Venezia, mentre i granata hanno avuto accesso a questo turno grazie alla vittoria inaspettata sul campo Roma. A causa dell’indisponibilità di San Siro, sede inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, la gara si disputerà all’U-Power Stadium di Monza.

Inter-Torino, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?

Inter-Torino verrà trasmessa mercoledì 4 febbraio 2025 alle ore 21 :00 in diretta tv sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 6 del digitale terrestre, vale a dire su Italia 1.

Inter-Torino sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

