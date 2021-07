Dove vedere Lugano-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutto pronto per la prima uscita stagionale con Inzaghi in panchina

Prima uscita per Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter nell'ormai consueta amichevole estiva contro il Lugano. Sabato 17 luglio alle 20:30 i nerazzurri infatti scenderanno in campo allo Stadio Cornaredo per affrontare gli svizzeri nella Lugano Region Cup.