Accadde Oggi – 17 luglio 1960: nasce Andrea Mandorlini, libero dell’Inter dei record

Ha giocato nell'Inter dal 1984 al 1991, l'ultima esperienza sulla panchina del Padova

I sette anni nerazzurri sono stati un crescendo, l'ultimo triennio ne è stato il coronamento. Compie oggi sessantun anni Andrea Mandorlini, che oggi fa l'allenatore - e che, peraltro, in passato fu varie volte accostato alla panchina dell'Inter come traghettatore - e che dal 1984 al 1991 ricoprì il ruolo di libero della squadra nerazzurra, affermandosi tra le altre cose come fedelissimo di Giovanni Trapattoni, il quale allenò l'Inter tra il 1986 al 1991 segnando un periodo da record per la società meneghina.