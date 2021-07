Lugano-Inter, la probabile formazione nerazzurra: out Calhanoglu e Sensi

L'Inter scenderà in campo alle ore 20.30

Allo stadio Cornaredo di Lugano andrà in scena il primo test ufficiale della nuova Inter di Inzaghi ma della vera squadra nerazzurra vedremo molto poco: oltre ai nazionali, non ci saranno neanche Sensi (permesso per il suo matrimonio) e Calhanoglu (out per il matrimonio del fratello). Giornata di nozze per i giocatori nerazzurri e vedremo se Inzaghi riuscirà a sposarsi immediatamente bene con l'Inter. Questa la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport: