Dove vedere Milan-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming

Sarà scontro scudetto a tutti gli effetti quello di domenica prossima tra Milan e Inter. Il derby della Madonnina, con fischio d’inizio alle ore 15.00, darà alla formazione nerazzurra allenata da Antonio Conte l’opportunità di poter allungare in classifica sui cugini rossoneri, dopo il sorpasso ufficiale decretato nell’ultima giornata grazie alla vittoria sulla Lazio per 3-1 e la sconfitta della squadra di Stefano Pioli contro lo Spezia.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio.. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube, Facebook e Twitch a partire dalle 13.45. Fischio iniziale del derby di San Siro alle 15.00. Segui Milan Inter live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora

Milan-INTER, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

