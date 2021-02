Mercato – Mancini sempre più leader della Roma: Inter ed Everton ci pensano

In una stagione che per la Roma come spesso accade è stata parecchio travagliata, ma comunque tutto sommato positiva sotto il profilo dei risultati ottenuti, chi sta emergendo definitivamente è Gianluca Mancini. Il difensore centrale è sempre più leader della retroguardia giallorossa e grazie alla sua continuità ha dato un punto di riferimento importante al proprio allenatore Paulo Fonseca. Un rendimento, quello dell’ex Atalanta, che certamente non sta passando inosservato.

Stando a quanto riferito questa mattina da Leggo, infatti, sul difensore centrale classe 1996 potrebbero presto irrompere due club. Il primo è l’Inter, il quale adotta un sistema difensivo che potrebbe ben sposarsi con le caratteristiche tecniche del calciatore. Il secondo invece fa riferimento all’Everton di Carletto Ancelotti, pronto a rinforzare la sua difesa per la prossima stagione. Non esistono chiaramente ancora trattative vere e proprie di mercato che riguardano Mancini, ma un semplice interessamento da parte delle due società.

