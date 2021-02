Dalla Spagna – Il ‘Chiringuito’ avvisa l’Inter: “Il Real Madrid rivorrebbe Hakimi”

Il rendimento impressionante mostrato da Achraf Hakimi in questi primi mesi con la maglia dell’Inter non è chiaramente passato inosservato dalle parti di Madrid. Il Real, infatti, sta patendo parecchie difficoltà nel corso di questa stagione soprattutto sulla corsia di destra, dove i ripetuti infortuni di Carvajal hanno spesso costretto Zinedine Zidane ad adattare un calciatore con caratteristiche prevalentemente offensive come Lucas Vasquez nella posizione di esterno basso.

Stando a quanto riportato dal noto programma sportivo spagnolo ‘El Chiringuito’, il Real Madrid – alla luce di quanto anticipato – si sarebbe in un certo senso pentito per aver lasciato andare con troppa ‘leggerezza’ un calciatore dalla velocità di Hakimi. Per questo motivo, nell’elenco stilato da Zinedine Zidane per gli obiettivi della prossima estate per il mercato del Real Madrid, l’esterno marocchino sarebbe in pole position insieme a Aaron Wan-Bissak del Manchester United.

