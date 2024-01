Dove vedere Napoli-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Napoli-Inter in TV e streaming

Ultimo atto della Supercoppa Italiana, con l’Inter che sfida il Napoli per conquistare il primo trofeo stagionale. Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, i nerazzurri cercheranno di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il calcio d’inizio sarà domani, lunedì 22 gennaio, alle ore 20 italiane.

Informazioni utili per seguire Napoli-Inter

La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Canale 5. Inoltre, sarà possibile seguire la finale Napoli-Inter anche dall’app Mediaset Infinity, registrandosi sul portale ed entrando nella sezione “dirette”.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Napoli-Inter in diretta insieme a voi!