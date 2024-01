L’Inter fa SOLD OUT in Arabia. E in finale c’è un ospite SPECIALE

Le immagini degli spalti dell’Al-Awwal Park Stadium quasi vuoto per la semifinale tra Napoli e Fiorentina avevano suscitato parecchie polemiche, visto lo scarso interesse mostrato dal pubblico arabo per la Supercoppa. In finale, però, non sarà così, per merito anche della presenza dell’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per la sfida di stasera è previsto il tutto esaurito. Un dato che conferma quanto già visto contro la Lazio, quando l’affluenza era già stata molto più alta rispetto all’altra semifinale (20767 a fronte dei 25000 mila posti totali).

A Riyadh, inoltre, saranno presenti anche diversi ospiti speciali, come ex calciatori di spicco già annunciati: Del Piero, Materazzi, Cannavaro, Toni, Zambrotta, Vieri, Brocchi, Ferrara e Candela. Tra i presenti in tribuna, però, spiccherà la presenza dell’attuale CT dell’Italia, Luciano Spalletti, ex allenatore prima dell’Inter e poi del Napoli Campione d’Italia.