Chi sono i DUE titolari di Inzaghi che saltano Inter-Roma

Tra le brutte notizie di ieri sera, oltre alla sconfitta rimediata con un gol al 94′ di Orsolini in uno stadio che per l’Inter sta diventando sempre più stregato, ci sono ben due sentenze ufficiali che preoccupano comprensibilmente Simone Inzaghi anche a fronte di un calendario così compresso e ricco di appuntamenti ravvicinati tra le varie competizioni.

Il tecnico nerazzurro, oltre ad essere stato raggiunto in classifica dal Napoli al primo posto, ha perso ufficialmente per squalifica due titolarissimi del suo scacchiere. Si tratta di Bastoni e Mkhitaryan, entrambi diffidati ed ammoniti nel corso del match di ieri sera contro il Bologna. Con il cartellino giallo estratto nei loro confronti dall’arbitro Colombo, è scattata automaticamente la sanzione.

Inzaghi dovrà dunque affrontare il prossimo impegno di campionato contro la Roma sapendo di dover rinunciare a due titolarissimi. Anche per questo motivo, probabilmente, il tecnico nel corso della ripresa li ha richiamati in panchina: in vista del derby di Coppa Italia di mercoledì sera, entrambi partiranno sicuramente dall’inizio e potrebbero avere un minutaggio molto alto.