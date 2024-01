Duello Inter-Juve per Tiago Djaló: c’è la SVOLTA definitiva

Ore calde per il futuro di Tiago Djaló, difensore del Lille, attualmente infortunato e in scadenza di contratto il prossimo giugno. L’Inter ha da tempo individuato il suo profilo per l’estate, tanto da trovare un’intesa di massima con il giocatore. Ma, nelle ultime ore, l’inserimento della Juventus ha scombussolato tutti i piani.

E sembra essere arrivata la svolta definitiva. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sembra essere arrivato il sorpasso decisivo dei bianconeri, che sarebbero pronti ad acquistare il giocatore già in questa sessione di gennaio per 2 milioni di euro più bonus.

Sarebbe stata proprio l’idea di lasciare il Lille con qualche mese di anticipo, evitando di rimanere in panchina per il resto della stagione, a convincere il giocatore. Se sullo sfondo rimane ancora l’Atletico Madrid, l’Inter, invece, sembra essersi tirata fuori dall’operazione: la crescita di Bisseck e l’investimento fatto per Buchanan avrebbero fatto abbandonare l’idea di un nuovo tentativo di controsorpasso.

L’opinione di Passione Inter

Rinunciare a un giocatore inseguito a lungo, con il quale sembrava esserci anche l’intesa, non è piacevole. Tuttavia, è chiaro come l’Inter debba ragionare con lucidità: investire dei soldi, anche se pochi, per un giocatore al rientro da un infortunio e da inserire in un reparto collaudato, non era più un’operazione così conveniente.