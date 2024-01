Buchanan, cambio di programma per Inter-Verona

Dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto nella sede di Viale della Liberazione giovedì 4 gennaio, Tajon Buchanan è diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter nella giornata di oggi.

Nel pomeriggio, il primo canadese della storia nerazzurra si è recato ad Appiano Gentile, dove ha avuto modo di conoscere i suoi compagni e le strutture del centro di allenamento. Come è noto da giorni, Buchanan dovrà rimandare l’esordio in nerazzurro a sabato 13 gennaio per Monza-Inter per questioni burocratiche da risolvere in Belgio.

Tuttavia, contrariamente a quel che si pensava, il canadese assisterà a Inter-Verona dal vivo, direttamente dalla tribuna d’onore di San Siro. Il giorno del ritorno in Belgio sarà con tutta probabilità domenica, prima di mettersi definitivamente a disposizione di Inzaghi e vivere la settimana di avvicinamento alla sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter.